Спецоперация на Украине 10 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 10 августа 2023 года.

В ВСУ признали способность России войти в Купянск

Российские войска проводят масштабное наступление под Купянском с целью взять под контроль этот райцентр Харьковской области, сообщает news.ru со ссылкой на заявление командующего сухопутными войсками украинских Вооруженных сил Александра Сырского.

По его словам, Россия создала на данном направлении ударный кулак. Генерал посетил позиции украинских военных на Купянском направлении. Отмечается об интенсивности боев. В районе боевых действий принимаются «все необходимые оперативные решения».

Сырский заявил, что обстановка на данном направлении тяжелая, так как Россия сконцентрировала около 100 тысяч военных, из которых создана ударная группировка в составе восьми штурмовых отрядов «Шторм-Z».

В США констатировали провал контрнаступления ВСУ

Армия России перешла в наступление на фоне провального контрнаступления Украины, сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на заявление бывшего морпеха-разведчика американских Вооруженных сил Скотта Риттера.

По его словам, уже ничего нельзя сделать, чтобы изменить ситуацию. Отмечается, что Москва уже перехватила у Киева инициативу на передовой и начинает переходить в наступление.

Как указал эксперт, в то время как украинским Вооруженным силам потребовалось всё лето, чтобы пройти 100–300 метров, российские военные только за неделю преодолели 11 км в сторону Харькова.

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские военные выпустили снаряды калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает «Лента.ру».

Огонь велся по Петровскому и Кировскому районам. Всего зафиксированы прилеты семи снарядов, которые использует армия НАТО.