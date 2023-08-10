В Запорожье рассказали о сценариях защиты ЗАЭС от возможной атаки Киева

"У нас есть планы, которые мы отрабатываем, и по химической защите, и по радиоактивной защите - для этого стоит целый полк защитный. Стоят специальные подразделения, которые готовы к разным сценариям: высадке (десанта) по берегу, прорыву диверсионной группы. Поэтому бояться - мы не боимся, но опасаться противника надо", — подчеркнул Балицкий.