Балицкий: ВСУ не дошли даже до первой линии обороны

«Но это не линия обороны, это часть линии обороны, из которой состоит первая линия, они только несколько "опорников" взяли за все это время, за два месяца. А потом еще идут взводные опорные пункты, ротные опорные пункты — через каждые семь километров», — пояснил Балицкий.