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В Запорожье рассказали об обороне ЗАЭС

Все сценарии защиты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от возможной атаки Киева отработаны, выстроена мощная линия обороны, заминирована береговая линия. Об этом в интервью Евгений Балицкий.

В Запорожье рассказали об обороне ЗАЭС
© ТАСС

«У нас есть планы, которые мы отрабатываем, и по химической защите, и по радиоактивной защите — для этого стоит целый полк защитный», — заявил он.

Как отметил Балицкий, специальные подразделения готовы к разным сценариям: высадке десанта по берегу, прорыву диверсионной группы.

Врио главы региона подчеркнул, что по всей береговой линии бывшего Каховского водохранилища выстроена мощная линия обороны.

«Заминированы подходы, по всему периметру стоит у нас достаточно мощная трехслойная линия обороны», — заключил он.

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