Ким Чен Ын заявил о наращивании подготовки армии КНДР
Северокорейский лидер Ким Чен Ын провел заседание центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, сообщает РИА Новости.
На нем глава государства заявил, происходит наращивание военной подготовки Корейской народной армии «в наступательном ключе». Также лидер КНДР обобщил и проанализировал текущую ситуацию на Корейском полуострове и в окрестностях.
Ким Чен Ын указал на важность «сильной армии», чтобы реализовать военную стратегию ЦК партии и призвал «обеспечить более мощные ударные средства для выполнения задачи сдерживания войны». Кроме того, на заседании был назначен новый начальник генштаба КНА, которым стал Ли Ён Гиль.
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