Ким Чен Ын заявил о наращивании подготовки армии КНДР

На нем глава государства заявил, происходит наращивание военной подготовки Корейской народной армии «в наступательном ключе». Также лидер КНДР обобщил и проанализировал текущую ситуацию на Корейском полуострове и в окрестностях.

Ким Чен Ын указал на важность «сильной армии», чтобы реализовать военную стратегию ЦК партии и призвал «обеспечить более мощные ударные средства для выполнения задачи сдерживания войны». Кроме того, на заседании был назначен новый начальник генштаба КНА, которым стал Ли Ён Гиль.