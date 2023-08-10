Северная Корея начала готовить армию к наступательным действиям

Сообщается, что глава Северной Кореи «глубоко обобщил и проанализировал ситуацию» и пришёл к выводу, что необходимо повышать боевые возможности и наступательный потенциал Корейской народной армии в силу складывающейся на Корейском полуострове сложной военно-политической ситуации.