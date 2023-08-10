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Северная Корея начала готовить армию к наступательным действиям

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что председатель КНДР Ким Чен Ын распорядился повысить готовность армии «в наступательном ключе».

Северная Корея начала готовить армию к наступательным действиям
© globallookpress.com

Сообщается, что глава Северной Кореи «глубоко обобщил и проанализировал ситуацию» и пришёл к выводу, что необходимо повышать боевые возможности и наступательный потенциал Корейской народной армии в силу складывающейся на Корейском полуострове сложной военно-политической ситуации.

Также Ын подчеркнул, что военно-промышленный комплекс КНДР должен реагировать на «оперативные запросы модернизирующейся армии».

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