Турция закроет от полетов 850-километровый участок моря для испытания ЗРК Siper

Власти Турции закроет от полетов 850-километровый участок Черного моря между провинциями Эдирне и Гиресун для проведения испытаний отечественной системы ПВО Siper. Если условия будут подходящими, ожидается, что Siper будет протестирован на этой неделе. Об этом сообщают местные СМИ.