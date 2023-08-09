В Великобритании планируют принимать на службу аутистов

Минобороны Великобритании рассматривает вариант расширения критериев приема на службу, в том числе за счет людей с аутизмом, и увеличить возраст выхода военных на пенсию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

По словам замглавы Минобороны Великобритании Эндрю Маррисона, ведомство рассматривает возможность принятия на службу большего количества людей с аутизмом, синдромом Аспергера, синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Причиной такого решения стал дефицит военного персонала в ведомстве страны. Кроме того в Великобритании считают, что у людей с особенностями поведения и структуры мозга «могут быть умения и качества, которых нет у других».