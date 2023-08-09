$96.08-0.49105.44-0.62

В Великобритании планируют принимать на службу аутистов

Минобороны Великобритании рассматривает вариант расширения критериев приема на службу, в том числе за счет людей с аутизмом, и увеличить возраст выхода военных на пенсию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

В Великобритании планируют принимать на службу аутистов
© globallookpress.com

По словам замглавы Минобороны Великобритании Эндрю Маррисона, ведомство рассматривает возможность принятия на службу большего количества людей с аутизмом, синдромом Аспергера, синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Причиной такого решения стал дефицит военного персонала в ведомстве страны. Кроме того в Великобритании считают, что у людей с особенностями поведения и структуры мозга «могут быть умения и качества, которых нет у других».

Также рассматривается вариант повышения максимального срока пребывания на военной службе. Маррисон отметил, что сейчас «довольно сложно служить людям старше 55 лет», а старше 60 лет — практически невозможно. Он не назвал ситуацию катастрофичной, но заявил, что «недоволен ни набором новобранцев, ни тем, как людей удерживают» на службе.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости