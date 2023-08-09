Появились фото бюджетного аналога беспилотника «Ланцет»

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский рассказал в своем Telegram-канале, что специалистам удалось создать недорогой, но мощный беспилотник-камикадзе.

© Telegram-канал Александра Ходаковского

К своей публикации Ходаковский прикрепил две фотографии. Он уточнил, что на них представлен работающий прототип.

По его словам, беспилотник является аналогом принятого на вооружение российской армии дрона «Ланцет», широко применяемого в ходе спецоперации.

Telegram-канал Александра Ходаковского

Стоимость устройства, отметил Ходаковский, будет в несколько десятков раз меньше, чем у его официального аналога, тиражи также будут очень большими.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР сообщил, что в последнее время выросло количество потерь среди операторов беспилотников FPV.

Ходаковский заметил, что в связи с этим начал делать основной акцент в сфере развития дронов на «достижении нужных дистанций и по линии разведки, и по линии средств поражения».

Напомним, что БПЛА «Ланцет» представляет собой барражирующий боеприпас. В 2019 году его представила на выставке «Армия-2019» российская компания ZALA.

Дрон используется как для разведывательных, так и для ударных задач, имеет максимальную дальность полета 40 - 50 км, в зависимости от версии. В боевом режиме он может быть вооружен как осколочно-фугасными, так и кумулятивными боевыми частями.