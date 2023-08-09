Путин присвоил 71-му мотострелковому полку наименование гвардейский

Российский лидер Владимир Путин поздравил командиров и личный состав 71-го мотострелкового полка в связи с присвоением ему почётного звания «гвардейский».

Президент отметил, что профессиональные действия личного состава в рамках проведения спецоперации стали образцом выполнения воинского долга, храбрости и самоотверженности.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — говорится в документе.

Путин выразил уверенность, что бойцы будут и дальше хранить верность присяге, с честью служить Родине и обеспечивать безопасность россиянам. Также он пожелал 71-му полку успеха и крепкого здоровья.