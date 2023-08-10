Командир «Ахмата» раскрыл потери ВСУ западной техники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) лишились уже более 30 процентов военной техники, поставленной Западом, большая часть оставшейся техники находится на восстановлении. Потери раскрыл командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

Кроме того, заявил Алаудинов, Киев «потерял кадры, которые были лучше всех подготовлены», при этом, «по всему периметру». Из остатков офицерского состава младшего звена ВСУ формируют новые подразделения, однако для их подготовки у Украины нет времени, добавил он.