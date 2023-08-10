Командир «Ахмата» раскрыл потери ВСУ западной техники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) лишились уже более 30 процентов военной техники, поставленной Западом, большая часть оставшейся техники находится на восстановлении. Потери раскрыл командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.
«Более 30 процентов военной техники, предоставленной Западом, ВСУ уже потеряли. Подавляющая часть оставшейся техники находится в режиме "латания дыр"», — написал он.
Кроме того, заявил Алаудинов, Киев «потерял кадры, которые были лучше всех подготовлены», при этом, «по всему периметру». Из остатков офицерского состава младшего звена ВСУ формируют новые подразделения, однако для их подготовки у Украины нет времени, добавил он.
«Мы все контролируем. Разведка все фиксирует. Информация поступает стабильно. Поэтому мы полностью готовы к очередному контрнаступлению», — заключил командир «Ахмата».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах отряда особого назначения «Ахмат-1» на запорожском направлении. По его словам, бойцы ОМОНа республики отражают атаки украинской армии и являются одним из самых боеспособных подразделений, задействованных в спецоперации.