Жителей Купянска призвали эвакуироваться

Исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Харьковской области Андрей Канашевич в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призвал местных жителей эвакуироваться.

«Артиллерийские обстрелы, авиабомбы и лесные пожары. Такова сегодня реальность в населенных пунктах, приближенных к линии фронта... Как следствие, почти каждый день, есть погибшие и раненые среди мирного населения», — написал глава администрации.

При этом он предложил жителям района принять «ответственное и взвешенное решение» о временном выезде на безопасные территории страны.

До этого Минобороны России сообщило, что российские военные на Купянском направлении за сутки отразили шесть атак и контратак украинских военнослужащих в ЛНР и Харьковской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.