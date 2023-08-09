Украинский генерал обвинил Зеленского в некомпетентности
Некомпетентность президента Украины Владимира Зеленского привела к огромным потерям на фронте, считает генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».
По словам Кривоноса, из-за боевых действий Украина потеряла десятки тысяч человек, не говоря о том, что из страны уехали миллионы.
«Десятки тысяч украинцев, получили тяжелейшие ранения, как они будут жить дальше? <…> Власть не думает об этом, она пока занимается укладыванием асфальта и закупкой барабанов. Они просто дилетанты», — заявил он.
Генерал также отметил, что в стране сохраняется высокий уровень коррупции, а недоверие к властям растет. Причина тому, считает Кривонос — несоответствие уровня подготовки людей с занимаемыми должностями.