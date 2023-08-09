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Германия направила на Украину две пусковые установки Patriot

Германия передала Украине две пусковые установки противовоздушной системы Patriot, а также гусеничные вездеходы Bandvagn 206 и пулемёты.

Германия направила на Украину две пусковые установки Patriot
© RT на русском

Об этом говорится на сайте немецкого правительства.

Также информацию о получении пусковых установок Patriot подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для защиты всей территории Украины Киеву требуется 10—12 систем ПВО Patriot.