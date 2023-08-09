США оставили войска в Нигере

Американские войска остаются в Нигере, однако программы помощи поставлены на паузу, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС.

«Мы приостановили усилия, направленные на сотрудничество в сфере безопасности, касающиеся учений в области сдерживания терроризма <...>, ввиду происходящего», — заявил Кирби, отметив, что пауза все еще в силе.

По его словам, изменений в составе войск не было, на нескольких базах находится больше тысячи человек. Кирби подчеркнул, что Вашингтон продолжает искать дипломатические способы решения ситуации в африканской стране.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил со свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базумом. Госсекретарь подчеркнул, что безопасность главы государства и его семьи имеет первостепенное значение.