Арестован сын нигерского посла во Франции

Захватившие власть в Нигере мятежники арестовали генерального директора издания La Poste du Niger Идрисса Кане, являющегося сыном нигерского посла во Франции Айшату Булама Кане. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

Согласно заявлению путчистов, арестованный якобы является фигурантом дела о хищении государственных средств. Однако, как отмечает Le Figaro, арест мог иметь политические мотивы.

В ночь на 27 июля нигерские военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.