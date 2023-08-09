Мятежники в Нигере обвинили военных Франции в атаке на нацгвардию

Мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на бойцов президентской гвардии и нарушении воздушного пространства страны. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, в связи с произошедшим «Национальный совет по защите отечества», который был сформирован после переворота, распорядился повысить уровень угрозы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Нигера перебросили подкрепление в Ниамей с целью подготовки к возможному военному вторжению.