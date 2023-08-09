Мятежники в Нигере обвинили военных Франции в атаке на нацгвардию
Мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на бойцов президентской гвардии и нарушении воздушного пространства страны. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, в связи с произошедшим «Национальный совет по защите отечества», который был сформирован после переворота, распорядился повысить уровень угрозы.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Нигера перебросили подкрепление в Ниамей с целью подготовки к возможному военному вторжению.
Напомним, что 27 июля в Нигере произошел военный переворот. Мятежники захватили президента страны Мохамеда Базуму и его супругу в резиденции в Ниамее, требуя его отставки. Кроме того руководство Военного совета Нигера, устроившего переворот, закрыло границы страны и объявило о приостановке экспорта урана в зависящую от него Францию.