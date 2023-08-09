В Энергодаре перехватили украинский БПЛА

В российских силовых структурах заявили, что в Энергодаре был перехвачен ударный беспилотник ВСУ, который двигался в сторону Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению силовых структур, во время осмотра захваченного беспилотника стало понятно, что это ударная модель. Уточняется, что целью беспилотника могла быть территория ЗАЭС.

«Сегодня в небе над Энергодаром был замечен БПЛА украинских формирований который шел в направлении ЗАЭС. Умелыми действиями наших сотрудников аппарат был перехвачен и посажен», – рассказал собеседник агентства.