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В Энергодаре перехватили украинский БПЛА

В российских силовых структурах заявили, что в Энергодаре был перехвачен ударный беспилотник ВСУ, который двигался в сторону Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА «Новости».

В Энергодаре перехватили украинский БПЛА
© РИА Новости

Согласно сообщению силовых структур, во время осмотра захваченного беспилотника стало понятно, что это ударная модель. Уточняется, что целью беспилотника могла быть территория ЗАЭС.

«Сегодня в небе над Энергодаром был замечен БПЛА украинских формирований который шел в направлении ЗАЭС. Умелыми действиями наших сотрудников аппарат был перехвачен и посажен», – рассказал собеседник агентства.

Ранее инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) рассказали об осмотре крыши третьего и четвертого реакторов Запорожской атомной электростанции.

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