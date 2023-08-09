В Энергодаре перехватили украинский БПЛА

В Энергодаре перехватили украинский ударный беспилотник, который двигался в направлении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Сегодня в небе над Энергодаром был замечен БПЛА украинских формирований который шел в направлении ЗАЭС», — говорится в материале.

Согласно информации агентства, благодаря профессиональным действиям российских военных беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был оперативно перехвачен и посажен. После осмотра обнаружилось, что дрон являлся ударным, его потенциальной целью была территория Запорожской АЭС.

Два боевых украинских дрона попытались ночью атаковать Москву с двух направлений. Они были сбиты системой ПВО в районе Минского шоссе и Домодедово, обошлось без пострадавших и разрушений. Из-за атаки во «Внуково» временно закрывали воздушное пространство. Камеры видеонаблюдения засняли дроны, а местные жители рассказали, как проснулись из-за громких звуков. Подробнее — в материале «Газета.Ru».