ВС РФ продолжают наступать на Купянском направлении

Минобороны России сообщило, что российские военные продолжают наступать на Купянском направлении, где потери ВСУ за сутки составили до 75 военных. Об этом говорится в сводке ведомства.

«На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжали ведение наступательных действий на широком фронте в своих зонах ответственности, улучшив тактическое положение», — сказано в сообщении, где также отмечается, что до 75 военных ВС Украины были ликвидированы.

До этого Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении с помощью FPV-дронов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.