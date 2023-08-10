МО РФ назвало число сбитых беспилотников ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 38 беспилотных летательных аппаратов и 5 реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS ("Хаймарс") и "Ураган" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачено 5 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, сбиты 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области, Горловка, Георгиевка, Васильевка Донецкой Народной Республики, Чапаевка Запорожской области, а также Василевка Херсонской области", - сказал Конашенков.