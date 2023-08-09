$96.08-0.49105.44-0.62

Российская армия сорвала попытку ВСУ провести разведку боем в Приютном

Российская армия на южнодонецком направлении сорвала попытку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Об этом заявили журналистам в ходе брифинга Минобороны в среду, 9 августа.

Российская армия сорвала попытку ВСУ провести разведку боем в Приютном
© Lenta.ru

В ведомстве отметили, что в предотвращении операции противника участвовали подразделения группировки войск «Восток», авиация и артиллерия.

Также в районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики удалось пресечь деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, пояснили в Минобороны.

1
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости