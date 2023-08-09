Российская армия сорвала попытку ВСУ провести разведку боем в Приютном

Российская армия на южнодонецком направлении сорвала попытку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Об этом заявили журналистам в ходе брифинга Минобороны в среду, 9 августа.