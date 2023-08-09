Боец ВСУ обвинил украинские СМИ во лжи о российских солдатах

Во время видеоинтервью он заявил, что в украинском обществе присутствуют «шапкозакидательские» настроения. По его словам, у ВС России есть много беспилотников и высокоточного оружия, однако многие люди на Украине не воспринимают это всерьез и считают, что российские солдаты якобы не умеют пользоваться этим вооружением.