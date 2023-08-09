Шойгу заявил о масштабных закупках вооружений Польшей

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Польша начала масштабные закупки вооружений у США, Британии и Южной Кореи. Об этом он сообщил на заседании коллегии Минобороны РФ, передает РИА Новости.

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По его словам, Варшава объявила о намерении построить «самую мощную армию на континенте».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил, почему Варшава хочет разместить на территории республики американское ядерное оружие.

По его словам, «в тот момент, когда (президент России Владимир) Путин пугает и шантажирует Запад, передислоцирует или по меньшей мере» заявляет о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, Польша также желает «иметь самый высокий уровень безопасности».

Данная программа позволяет США при необходимости передавать свое ядерное оружие военно-воздушным силам стран НАТО.

В конце июня Моравецкий заявил, что Польша в связи с размещением российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии хочет принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing).