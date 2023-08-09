Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел совещание «в специальном формате», касающееся наступления ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, в совещании принял участие «самый узкий круг людей», а максимальное внимание было привлечено к единственной теме - наступлению.

Участники встречи провели анализ текущей ситуации, обсудили планирование будущих шагов и обеспечение войск.

По версии РИА Новости, совещание было посвящено отсутствию прогресса у ВСУ. Агентство сослалось на статью CNN. Источники канала - четыре высокопоставленных американских и западных чиновника, проинформированные о последних разведданных, заявили, что западные союзники получают «все более отрезвляющие» новости о наступлении Украины. Они заявили, что застопорившееся наступление ВСУ будет иметь особые последствия для США, поскольку способно усилить сомнения по поводу целесообразности поддержки Украины Вашингтоном.