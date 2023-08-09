Зеленский провел спецсовещание по наступлению
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел совещание «в специальном формате», касающееся наступления ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, в совещании принял участие «самый узкий круг людей», а максимальное внимание было привлечено к единственной теме - наступлению.
Участники встречи провели анализ текущей ситуации, обсудили планирование будущих шагов и обеспечение войск.
По версии РИА Новости, совещание было посвящено отсутствию прогресса у ВСУ. Агентство сослалось на статью CNN. Источники канала - четыре высокопоставленных американских и западных чиновника, проинформированные о последних разведданных, заявили, что западные союзники получают «все более отрезвляющие» новости о наступлении Украины. Они заявили, что застопорившееся наступление ВСУ будет иметь особые последствия для США, поскольку способно усилить сомнения по поводу целесообразности поддержки Украины Вашингтоном.
По словам высокопоставленного западного дипломата, «крайне маловероятно», что Украина сможет изменить расстановку сил в ближайшие недели. Официальные лица как на Украине, так и за ее пределами теперь признают, что продвижение происходит медленнее, чем они надеялись, отмечалось в статье CNN. Сам Зеленский на встрече с латиноамериканскими СМИ заявил, что наступление проходит сложнее и медленнее, «чем хотят некоторые люди».