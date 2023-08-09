Прием заявок от айтишников на отсрочку от военной службы завершился

Прием заявок на отсрочку от срочной службы в осенний призыв от сотрудников аккредитованных IT-компаний завершился.

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Заявления можно было подать до 23:59 часов 8 августа с помощью портала госуслуг, их работодатели могли увидеть в своем личном кабинете. Также компании имели возможность самостоятельно внести своих сотрудников в списки на отсрочку.

До 31 августа указанные списки передадут в Минобороны России, а с 1 октября до 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Получить отсрочку от весеннего призыва могли IT-специалисты, работающие в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва. Также среди требований наличие у призывника в возрасте от 18 до 27 лет российского гражданства. Кроме того, IT-специалист должен работать по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня, а также иметь высшее образование по специальности из перечня.

В июне был утвержден новый перечень профессий для квалифицированных иностранцев-специалистов, которые смогут претендовать на упрощенное получение гражданства России. Среди них медицинские работники, фармацевты, педагоги, специалисты сельского хозяйства, информационных технологий и ветеринарии, пищевой и атомной промышленности. Также иностранные специалисты нужны научно-исследовательским учреждениям, СМИ, в сфере металлургии и строительства.