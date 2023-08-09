Мстившего за отца контрактника задержали за конфликт с командиром

Служащему по контракту Рамилю Бимагамбетову, который отправился на СВО, чтобы отомстить за погибшего во время спецоперации отца, грозит до 15 лет тюрьмы за конфликт с командиром батальона. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, инцидент произошел на полигоне в Ростовской области, где командир обучал контрактников. Один из них не пошел на занятия, заявив, что военнослужащие «приехали воевать, а не маршировать». По словам Бимагамбетова, офицер ударил подчиненного. Бимагамбетов утверждает, что обхватил командира за плечи, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию. При этом его обвинили в насильственных действиях против командира.

После этого родственники рядового приехали на полигон и попытались объяснить его резкую реакцию офицеру тем, что у Бимагамбетова на СВО погиб отец.

В отношении Бимагамбетова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 334 УК (насильственные действия в отношении командира в период мобилизации), по которой ему грозит от пяти до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что прокуратура потребовала наказать полицейских, которые проигнорировали факт избиения при возбуждении дела после нападения на участника спецоперации Михаила Таскина в селе Нерчинский завод в Забайкалье. Об этом сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.