Зеленский провел ставку в «специальном формате»
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о проведении ставки в «специальном формате», в ходе которой он заслушал доклады о ходе контрнаступления Вооруженных сил страны.
«Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единственной теме – нашему наступлению», — указал украинский президент, добавляя, что в ходе ставки проводился «глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага».
С докладами перед ним выступили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
Американская газета Wall Street Journal писала, что Вооруженные силы Украины во время своего контрнаступления так и не смогли дойти до основной линии обороны российских войск, что вынудило их сменить тактику ведения боев.
Ранее Зеленский провел «напряженную трехчасовую» ставку, на которой обсуждались наступательные и оборонные операции, обеспечение и логистика. Кроме того, как передавало Klymenko Time, поднимался вопрос «зернового коридора» для обеспечения глобальной продовольственной стабильности. Отдельно рассматривался вопрос развития военно-промышленного комплекса (ВПК).