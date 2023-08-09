Губернатор: ВСУ попытались прорваться в Запорожскую область на 12 пикапах
Исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе пресекли попытку прорыва украинских штурмовых групп на 12 пикапах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По данным Балицкого, украинские силы предприняли попытку прорыва в районе города Орехов, но успеха не добились.
«Очередная бездумная попытка принесла им значительные потери, также они потеряли почти все машины», - заявил глава региона.
Он отметил, что оставшиеся солдаты ВСУ отошли на прежние позиции.
Кроме того, в районе запорожского села Пятихатки российские силы выявили группу солдат ВСУ, переносившую боеприпасы. Российский расчет нанес им огневое поражение, уничтожил живую силу и склад боеприпасов противника, заявил Балицкий.
Всего, по его информации, за последние сутки ВСУ пытались обстрелять населенные пункты Запорожской области 53 раза.
Накануне, 8 августа, в Минобороны РФ сообщили, что на Донецком направлении российские силы успешно отразили 18 атак украинских штурмовых групп.