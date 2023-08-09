Шойгу заявил, что объем помощи Запада Украине превысил $160 млрд

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что объем помощи Запада Украине с февраля 2022 года превысил $160 млрд. Об этом он сообщил на заседании коллегии ведомства, передает ТАСС.

По его словам, Украина получила «сотни танков, более 4 тыс. бронемашин, свыше 1100 орудий полевой артиллерии, а также десятки современных реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов западного производства».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в Telegram-канале призвал привлечь иностранных производителей вооружений в страну с целью локализации. Глава государства разместил в соцсети видео с совещания с руководителями диппредставительств Украины.

Он потребовал от дипломатов по максимуму привлекать к соответствующей инициативе иностранные компании.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что многие страны откажутся покупать «разрекламированное» западное оружие, которое оказалось неэффективно на поле боя. По словам парламентария, оружие, которое Запад направляет Украине, не помогло ей добиться успехов, на которые она так рассчитывала.