Шойгу: Польша собирается оккупировать Западную Украину

Варшава вынашивает планы по созданию регулярного польско-украинского соединения, которое в последующем будет использоваться для оккупации Западной Украины. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

Глава оборонного ведомства отметил, что Польша стала основным инструментом антироссийской политики США. Варшава заявляет о планах построить «самую мощную армию» в Европе и закупает у Соединенных Штатов, Великобритании и Южной Кореи вооружения.

«Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории», — подчеркнул министр.

Шойгу подчеркнул, что угрозы военной безопасности России на западе и северо-западе кратно возросли. Кроме Польши, еще одним дестабилизирующим фактором министр назвал вступление Финляндии в НАТО.