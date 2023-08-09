Шойгу: закупки оружия Польшей создают риски для России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что милитаризация Польши несет риски для России. Об этом сообщает ТАСС.
Глава Минобороны отметил, что Варшава активно закупает у США, Великобритании и Южной Кореи вооружения, включая танки, артиллерийские системы, системы ПВО/ПРО и боевую авиацию.
Шойгу заявил, что Польша стала главным инструментом антироссийской политики США и уже объявила о планах построить «самую мощную армию на континенте».
Министр подчеркнул, что Россия усилит группировки войск на западных границах.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак ранее объявил о создании ракетной бригады, которая будет базироваться в Торуни и Ожеше недалеко от границ с Россией и Белоруссией. Он также заявлял, что польская армия растет и уже насчитывает 172 500 солдат при цели в 250-300 тысяч.
«Мы последовательно строим самую сильную сухопутную армию в Европе», - подчеркивал министр.
Портал Seznam Zprávy писал, что военные расходы Польши в процентах от ВВП являются самыми высокими среди стран НАТО и превышают процент, выделенный США на эти цели.
В 2022 году Варшава заказала у Южной Кореи тысячу танков К2, 600 самоходных гаубиц К9, 48 легких боевых самолетов FA-50 и 280 ракетных установок Cheongmu. Для финансирования оружейного контракта польское правительство взяло кредит у южнокорейских экспортных банков на сумму в 36,8 миллиарда злотых (9,1 миллиарда долларов).