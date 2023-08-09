Шойгу обвинил США в военном преступлении

США пошли на военное преступление, решив поставить Украине кассетные боеприпасы. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, передает РИА Новости.

Как отметил глава оборонного ведомства, США продолжают повышать ставки, добиваясь от союзников поставок Украине все более дальнобойного и смертоносного оружия.

«В условиях нарастающего у вооруженных сил Украины дефицита боеприпасов к артиллерийским системам западного образца Вашингтон пошел на военное преступление, включив в пакет помощи запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы», — сказал Шойгу.

Он также добавил, что в мае Украине передали британские ракеты большой дальности Storm Shadow, а теперь НАТО прорабатывает вопрос о передаче ей истребителей F-16.