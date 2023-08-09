Шойгу анонсировал усиление группировки войск на западных границах России

Россия усилит группировки войск на западных границах страны. Об этом на заседании коллегии военного ведомства сообщил министр обороны Сергей Шойгу , его цитирует ТАСС

«Сегодня на заседании коллегии рассмотрим вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на наших западных границах», — сказал министр.

Он добавил, что около 3600 военнослужащих, учитывая вооруженные силы восточно-европейских стран, размещены близ границ Союзного государства. Помимо этого, там же находится восемь тысяч единиц бронетехники, шесть тысяч артиллерийских систем и минометов, а также 650 самолетов и вертолетов.