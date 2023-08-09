Шойгу: НАТО может разместить в Финляндии способное поражать критические объекты РФ оружие

"На западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности Российской Федерации возросли кратно. Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии, и в перспективе - Швеции. На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России", - сказал министр на заседании коллегии военного ведомства.