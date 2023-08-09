Польша решила направить дополнительные войска к границе с Белоруссией

Польша направит дополнительные войска к границе с Белоруссией, чтобы усилить пограничную охрану. Об этом сообщает польское агентство PAP со ссылкой на Минобороны Польши.

«В Минобороны заявили, что в связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и запросом командующего пограничной службой об усилении охраны границы министр национальной обороны [Мариуш Блащак] отдал приказ о выполнении запроса и развертывании дополнительных солдат, назначенных для патрулирования польско-белорусской границы и участия в операции «Безопасное Подляшье», — передает агентство.

Министерство обороны страны не огласило численность войск, при этом запрос пограничной службы был на 1000 солдат, отмечает агентство.

По данным PAP, на польской границе уже размещено около 2000 военнослужащих, а также сотни сотрудников полиции и пограничной службы.

Запрос последовал после ряда нападений на польских силовиков, совершенных из Белоруссии, указывает агентство.

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило, что Вооруженные силы республики проводят вблизи границ с Польшей и Литвой учения.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал