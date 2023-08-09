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Военная хроника назвала сомнительной пользу от планируемой передачи ВСУ 31 танка Abrams

Военная хроника назвала сомнительной пользу от планируемой передачи Вооружённым силам Украины 31 танка Abrams американского производства.

Военная хроника назвала сомнительной пользу от планируемой передачи ВСУ 31 танка Abrams
© РИА Новости

В разборе говорится, что Вашингтон намерен поставить украинской армии 31 танк Abrams, что составляет чуть более двух танковых рот по меркам ВС США. При этом первые танки могут появиться в украинской армии уже осенью.

«Польза от передачи ВСУ 31 танка нового типа сомнительна, однако они способны вызвать дополнительные сложности для бронетанковых сил ВСУ, увеличив нагрузку на части обслуживания, ремонта и логистики», — говорится в публикации.

Как пишет Военная хроника, подразделение, оснащённое такими танками, будет сложно применить совместно с военной техникой других моделей.

Отмечается, что под Abrams ВСУ придётся отдельно собирать логистический компонент и материально-техническое обслуживание.

«Отдельно стоит отметить, что сравнительно небольшое подразделение на редкой для ВСУ технике будет крайне чувствительно к потерям. Подбитые M1A1 будет невозможно восполнить моментально, но уничтожение таких машин сильно отразится на боеспособности подразделения», — говорится в сводке.

7 августа в Пентагоне заявили, что первая партия танков Abrams американского производства уже официально одобрена к передаче на территорию Украины.