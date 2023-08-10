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Пушилин: Клещеевка почти полностью уничтожена в ходе боев

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что населенный пункт Клещеева был практически уничтожен в ходе боев, передает «Соловьев Live».

«Там все перерыто от снарядов, как от наших, так и от [ударов] противника», — заявил чиновник.

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ увеличили количество обстрелов кассетными боеприпасами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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