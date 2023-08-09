В ДНР рассказали, могут ли добровольцы из КНДР принять участие в СВО

«Что-то я не увидел пока на фронте ни сирийцев, ни афганцев, ни кого-то еще. И даже батальонов и бригад из пленных украинцев, формирование которых анонсировалось ранее. Что-то даже эта перспектива на горизонте не маячит. <...> Поэтому нет, конечно: корейцы будут сражаться за Корею, а русские будут сражаться за Россию. И в этом есть своя логика», — сказал Пинчук.