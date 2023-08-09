В ДНР рассказали, могут ли добровольцы из КНДР принять участие в СВО

В ДНР рассказали, могут ли добровольцы из Северной Кореи принять участие в СВО
Первый министр государственной безопасности Донецкой народной республики Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал слухи о том, что после визита министра обороны России Сергея Шойгу в КНДР участие в специальной военной операции на Украине могут принять северокорейские добровольцы. Собеседник признался, что относится к такой информации крайне скептически.
«Что-то я не увидел пока на фронте ни сирийцев, ни афганцев, ни кого-то еще. И даже батальонов и бригад из пленных украинцев, формирование которых анонсировалось ранее. Что-то даже эта перспектива на горизонте не маячит. <...> Поэтому нет, конечно: корейцы будут сражаться за Корею, а русские будут сражаться за Россию. И в этом есть своя логика», — сказал Пинчук.
Вечером 25 июля Шойгу прилетел в КНДР. Зарубежные аналитики полагают, что основная цель визита — переговоры о поставках северокорейского вооружения и военной техники в Россию. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок проанализировал, какое оружие Пхеньян может передать Москве.
28 июля стало известно, что Шойгу в ходе рабочей поездки в Северную Корею обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном развитие стратегического и тактического партнерства двух стран по обороне.
Ранее КНДР призвала мир осудить распространение ядерного оружия США.