На Западе начали «более трезво» оценивать украинское контрнаступление

«Даже если они будут продолжать сражаться в течение следующих нескольких недель, если они не смогли сделать больше прорывов за эти последнее время, то какова вероятность того, что они вдруг, с более истощенными силами, сделают их? Условия для них очень тяжелые», — сказал другой высокопоставленный дипломат.