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CNN: украинский конфликт перешёл в более тяжёлую стадию для Украины

Украинский конфликт перешёл в более тяжёлую стадию для Киева. Утверждается, что неудачи Украины и значительные боевые потери отчасти объясняются тем, что Россия в течение нескольких месяцев создавала окопы, минные поля и укреплённые оборонительные позиции. Об этом сообщает CNN.

Кроме того Украине сложно вести бои, так как для наступления необходимо численное превосходство над укрепившимися российскими войсками.

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«В то время как российские войска оказались уязвимы в ходе первоначального наступления и несостоявшегося штурма Киева, сейчас военные действия перешли в более тяжёлую для Украины стадию», — уточняется в материале.

Ранее американский сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль заявил, что руководство Украины является «командой школьников», которая играет против «команды колледжа» и не имеет шансов в противостоянии с Россией.

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