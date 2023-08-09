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Американская газета рассказала о влиянии поставок кассетных бомб на наступление ВСУ

Кассетные боеприпасы, которые США недавно поставили Украине, придали импульс контрнаступлению Вооруженных сил страны. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Американская газета рассказала о влиянии поставок кассетных бомб на наступление ВСУ
© Газета.Ru

В статье говорится, что украинские войска обстреливают кассетными бомбами российские окопы, артиллерийские системы и технику по районам, где ВСУ ранее с трудом продвигались. Газета отмечает, что данный вид боеприпасов позволяет поражать большую площадь, чем обычные артиллерийские снаряды.

При этом WSJ подчеркивает, что ВС РФ быстро адаптируются к происходящему и начали глубже копать траншеи и рассредоточивать свои войска, чтобы снизить возможные потери от обстрелов кассетными боеприпасами.

Издание считает, что кассетные бомбы сами по себе не изменят ситуацию в пользу Украины, но они помогли ВСУ отбить российские позиции, после чего у них появился шанс на прорыв.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ на протяжении последних недель обстреливают подконтрольные РФ населенные пункты в регионе кассетными боеприпасами.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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