Американская газета рассказала о влиянии поставок кассетных бомб на наступление ВСУ
Кассетные боеприпасы, которые США недавно поставили Украине, придали импульс контрнаступлению Вооруженных сил страны. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.
В статье говорится, что украинские войска обстреливают кассетными бомбами российские окопы, артиллерийские системы и технику по районам, где ВСУ ранее с трудом продвигались. Газета отмечает, что данный вид боеприпасов позволяет поражать большую площадь, чем обычные артиллерийские снаряды.
При этом WSJ подчеркивает, что ВС РФ быстро адаптируются к происходящему и начали глубже копать траншеи и рассредоточивать свои войска, чтобы снизить возможные потери от обстрелов кассетными боеприпасами.
Издание считает, что кассетные бомбы сами по себе не изменят ситуацию в пользу Украины, но они помогли ВСУ отбить российские позиции, после чего у них появился шанс на прорыв.
Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ на протяжении последних недель обстреливают подконтрольные РФ населенные пункты в регионе кассетными боеприпасами.
Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.