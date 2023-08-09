Российские военные захватили разведывательный дрон ВСУ

«Поиск усложнялся тем, что противник также мог наблюдать за квадратом падения БПЛА и мог нанести удар по группе, которая выдвинулась за аппаратом», — уточнил военнослужащий. Он предположил, что ВСУ могли готовить ряд атак на объекты жизнеобеспечения.