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Российские военные захватили разведывательный дрон ВСУ

Российские военные захватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), с помощью которого проводилась разведка в районе объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения города Васильевка Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости.

Российские военные захватили разведывательный дрон ВСУ
© РИА Новости

Командир российского подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) рассказал, что дрон обнаружили благодаря подавлению каналов управления им. По словам военного, БПЛА удалось посадить, он вел разведку электроподстанций и объектов водоснабжения. Отмечается, что беспилотник доставят для изучения материалов на устройствах хранения.

«Поиск усложнялся тем, что противник также мог наблюдать за квадратом падения БПЛА и мог нанести удар по группе, которая выдвинулась за аппаратом», — уточнил военнослужащий. Он предположил, что ВСУ могли готовить ряд атак на объекты жизнеобеспечения.

Ранее российские пограничники уничтожили дрон ВСУ на пропускном пункте «Крупец» в Рыльском районе Курской области. Сообщалось, что украинский беспилотник атаковал пропускной пункт, сбросив на него два неустановленных боеприпаса. Пограничники сбили его ответным огнем.

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