Участники СВО начали обучать операторов дронов в Севастополе

Участники специальной военной операции начали обучать операторов беспилотников военного назначения в Севастопольском государственном университете, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника врио главы ДНР Яна Гагина. По его словам, в университете был запущен новый курс для подготовки операторов как воздушных, так и морских беспилотных систем.

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В качестве инструкторов выступают люди с богатым боевым опытом — действующие участники СВО и бойцы, которые отстаивали независимость Донбасса задолго до начала специальной военной операции и знают очень много о современных беспилотниках, — рассказал Гагин.

Слушателями курсов стали добровольцы, действующие силовики, а также новобранцы, планирующие отправиться в зону боевых действий. Продолжительность курса составляет один месяц, в его рамках слушателей обучат теоретическим основам управления дронами, а также проверят их навыки на практике.

Поражение огневых точек, блиндажей противника, увидеть их, особенно те, что хорошо замаскированы. Здесь надеюсь всему этому научиться, — отметил один из курсантов Петр Вознесенский.