Мобилизация: последние новости на сегодня 9 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 9 августа 2023, в материале «Рамблера».

Более 260 детей участников СВО из Краснодона отдохнули на море в Крыму

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На море в оздоровительном лагере «Парус» под Евпаторией отдохнули более 260 детей из Краснодона, чьи отцы участвуют в боевых операциях на территории Украины. Такую возможность им предоставил регион-шеф Тюменская область, пишет Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал «Луганск 24».

Как говорится в сообщении, подростков и детей из ЛНР в детском лагере ждали пляж, море и разнообразные активности. Ребята могли увлечься рисованием, танцами, игрой на гитаре, бисероплетением и разными видами спорта.

«Я очень рада, что попала в лагерь «Парус», потому что я здесь нашла много новых друзей», — рассказала девятиклассница Кристина. Она выразила надежду, что продолжит общаться с другими ребятами из лагеря.

Всего в этой смене в детском лагере «Парус» отдохнули 262 ребенка.

В Екатеринбурге открыли фотовыставку о жизни бойцов на передовой СВО

В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная российским солдатам, участвующим в специальной военной операции. Об этом пишет «Российская газета».

Издание напоминает, что творческий коллектив уральского предприятия приезжал с концертом на Донбасс в мае и июле этого года. Их сопровождал фотограф Павел Стовманенко, чьи работы и составили экспозицию. Ему удалось заснять быт военнослужащих и жизнь на передовой.

Спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в своем Telegram-канале выразила мнение, что снятый им репортаж необходимо «показывать на массовых мероприятиях», так как он буквально заражает «гордостью и позитивом».

За поджог военкомата после звонка мошенников может грозить до 20 лет лишения свободы

За неделю с конца июля по всей России произошло до трех десятков попыток поджогов военкоматов в разных регионах. За такое преступление им может грозить уголовное наказание сроком до 20 лет лишения свободы, пишет BFM.ru.

Как говорится в публикации, поджигателями в основном оказывались пожилые люди, которых некоторое время обрабатывали по телефону злоумышленники. МВД выяснило, что звонки поступают с территории Украины, а подход ко всем пенсионерам у мошенников разный. Одних просят посодействовать в операции ФСБ, вторым угрожают расправой над родными и близкими, а третьим предлагают деньги или обещают списать кредиты.