Спецоперация на Украине 9 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 9 августа 2023 года.

Подразделения группировки «Центр» сорвали шесть атак ВСУ

Шесть попыток атак Вооруженных сил Украины были сорваны подразделениями группировки войск «Центр». В ходе боев были ликвидированы 60 украинских солдат. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук, передает РИА Новости.

Как говорится в сообщении, в ходе обороны на занятых рубежах на Сватовском и Краснолиманском направлениях российские военнослужащие сорвали и отразили шесть попыток атак противника при поддержке авиационных ударов и артиллерийского огня. Савчук добавил, что украинская сторона потеряла около 60 человек.

В ходе отражения атак российские военные также уничтожили БМП, бронированную машину и два пикапа врага, а экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» поразил опорный пункт ВСУ.

Украинские войска обстреляли Лисичанск кассетными боеприпасами

Вооруженные силы Украины атаковали Лисичанск в ЛНР кассетными боеприпасами. Об этом сообщил депутат народного совета ЛНР Юрий Юров, который ушел на фронт добровольцем, передает РИА Новости.

Он рассказал, что украинские военнослужащие ведут обстрел окраин города Лисичанск из ствольной артиллерии, используя ракетные боеприпасы. Юров добавил, что информации о жертвах или разрушениях пока нет.

ВСУ вынуждены каждые сутки перегонять свои Су-24 на разные аэродромы

Вооруженным силам Украины приходится перегонять советские бомбардировщики Су-24, оборудованные для использования ракет Storm Shadow и SCALP, практически каждые сутки. Об этом пишет RT со ссылкой на немецкий таблоид Bild.

«У высокотехнологичного оружия есть слабое место: его приходится запускать самолетами с воздуха», — указано в публикации