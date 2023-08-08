Армия Тайваня потеряла военное имущество стоимостью $2,8 млрд

Вооруженные силы Тайваня потеряли военное имущество общей стоимостью 87,9 млрд новых тайваньских долларов (около $2,77 млрд). Об этом сообщила газета "Тайбэй шибао".

По ее данным, к такому выводу пришла аудиторская проверка военного ведомства. Согласно отчету, в ходе сверки отчетов департамента снабжения генерального штаба с результатами инвентаризации имущества в военных частях и на складах были выявлены масштабные несоответствия. В частности, около 430 тыс. находящихся на балансе вооруженных сил единиц военного имущества исчезли, и военные не смогли объяснить местонахождение этих предметов.

В то же время аудиторы нашли на складах и "излишки": в ходе проверки было обнаружено наличие на военных объектах 560 тыс. единиц имущества, которые не были как-либо отражены в бумагах. Общая стоимость таких предметов оценивается в 141,66 млрд новых тайваньских долларов (около $4,47 млрд).

Газета не приводит наименований типов военной продукции, которые пропали или, напротив, хранились в избыточных количествах. Однако, как указывается в отчете аудиторов, военные никого не привлекли к ответственности за недостачу или излишки на складах, а также не изучали возможные причины таких масштабных несоответствий.