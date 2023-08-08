Военная хроника сообщает о повторном ударе в Харьковской области
Военная хроника сообщает о повторном ударе в Харьковской области, по предварительным данным, взрывы происходят под Купянском, в районе Куриловки и Ковшаровки.
Предположительно, удары наносятся авиабомбами ФАБ-250-М62 с модулями планирования и коррекции.
В этом районе, предположительно, находились ангары с техникой и боеприпасами 14-й ОМБр ВСУ.
Украинские СМИ ранее также сообщили, что взрывы происходят в Купянске Харьковской области.