Беспилотник MQ-9 опасно сблизился с Су-34 ВКС России в Сирии

Беспилотник MQ-9 проамериканской коалиции в Сирии опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России в провинции Ракка . Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"8 августа в 07:03 в районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетом Су-34 ВКС России, сближение составило менее 100 метров по высоте", - сказал он.

Контр-адмирал обратил внимание, что "полет беспилотного летательного аппарата коалиции в данном районе вновь не был деконфликтован". Он также отметил, что российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотным летательным аппаратом коалиции.