Спецподразделения Нигера выдвинулись к аэропорту и президентскому дворцу
Элитные подразделения армии Нигера начали продвижение к аэропорту и президентскому дворцу в Ниамее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al-Arabiya.
Информации о численности отрядов, которые направляются к аэропорту и президентскому дворцу нет. Также не уточняются намерения спецподразделений.
Напомним, что 27 июля в Нигере произошел военный переворот. Мятежники захватили президента страны Мохамеда Базуму и его супругу в резиденции в Ниамее, требуя его отставки. Кроме того руководство Военного совета Нигера, устроившего переворот, закрыло границы страны и объявило о приостановке экспорта урана в зависящую от него Францию.
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