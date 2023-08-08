Спецподразделения Нигера выдвинулись к аэропорту и президентскому дворцу

Элитные подразделения армии Нигера начали продвижение к аэропорту и президентскому дворцу в Ниамее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al-Arabiya.

Информации о численности отрядов, которые направляются к аэропорту и президентскому дворцу нет. Также не уточняются намерения спецподразделений.